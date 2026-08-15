3 Pemain Muda PSS Sleman Curi Perhatian di Laga Imbang Lawan Persita

Pieter Huistra memberikan kesempatan kepada pemain muda PSS Sleman. (PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman dan Persita Tangerang harus puas bermain imbang 1-1 dalam laga uji tanding pramusim di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (15/8/2026) sore WIB.
Di pertandingan yang berjalan dengan intensitas tinggi dan sempat diwarnai insiden panas antarpemain itu, tiga pemain muda Super Elja menyuguhkan permainan atraktif.
Dalam pertandingan tersebut, Huistra memberikan menit bermain kepada tiga pemain muda PSS. Mereka dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi dalam fase menyerang maupun bertahan.
“Bagi saya, pertandingan hari ini sangat menarik melihat perkembangan pesat para pemain muda. Fadel bermain sangat bagus hari ini begitu pula Claudio. Mereka bekerja keras untuk tim hari ini,” kata Pieter Huistra seusai pertandingan.
Huistra juga memberikan kesempatan kepada Farrel Luckyta Widodo untuk mencatatkan debut bersama tim senior PSS. Pemain yang merupakan bagian dari PSS Youth Development Center itu dimainkan sekitar 15 menit sebelum pertandingan berakhir.
Menariknya, Farrel tidak terlihat canggung meski harus berhadapan dengan pemain yang lebih berpengalaman. Pemain yang juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-17 tersebut mampu menunjukkan keberanian dalam terlibat di dalam permainan.
Salah satu momen yang mendapat perhatian Huistra adalah ketika Farrel hampir mengirimkan umpan silang yang berpotensi menghasilkan gol untuk Matheus.
“Pada akhirnya, kami bahkan bisa menurunkan Farrel, salah satu pemain Timnas U-17. Dia tidak takut untuk terlibat dalam permainan. Dia hampir melepaskan umpan silang yang bisa berbuah gol bagi Matheus,” ujar Huistra.
Pelatih asal Belanda itu menilai keberanian tersebut menjadi modal penting bagi para pemain muda PSS. Menurutnya, kepercayaan diri pemain muda terus berkembang seiring kesempatan tampil di level senior.
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Jawa Pos
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