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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 03.07 WIB

Persija Gembleng Empat Kiper di Thailand, Masalah Fisik, Teknik, hingga Komunikasi Tim Jadi Sorotan

Kiper Persija Jakarta Aqil Savik. (Istimewa) - Image

Kiper Persija Jakarta Aqil Savik. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan skuad termasuk empat penjaga gawang menghadapi Super League 2026/27 melalui program training camp di Thailand.

Pemain mulai dari lini depan hingga belakang dan penjaga gawang Macan Kemayoran mendapat menu latihan berat.

Aqil Savik, Hafizh Rizkianur, Andritany Ardhiyasa, dan Nadeo Argawinata, turut menjalani program latihan bersama tim. Para kiper memiliki rutinitas berbeda dibandingkan pemain lain.

Mereka datang lebih awal dalam setiap sesi latihan dan menjadi pemain yang paling akhir meninggalkan lapangan.

Program yang dijalani pun tidak sekadar mengasah kemampuan fisik, tetapi juga mencakup teknik serta taktikal.

Para penjaga gawang dituntut ikut terlibat dalam permainan tim. Dalam sejumlah sesi small game, mereka diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari aliran bola.

Hal tersebut dilakukan agar para kiper terbiasa mendistribusikan bola dan menjadi opsi bagi rekan-rekannya ketika membangun serangan dari belakang.

Peran kiper dalam permainan modern memang tidak lagi sebatas menjaga gawang.

Aqil Savik menilai program training camp di Thailand menjadi kesempatan yang ideal untuk meningkatkan performanya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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