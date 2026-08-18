Bek Persebaya asal Brasil Welber Mota Ungkap Cerita di Balik Gol Salto ke Gawang Penang FC

Pemain Persebaya Surabaya Welber Mota saat laga melawan PSMS Medan di Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com - Bek Persebaya asal Brasil Welber Mota cetak gol salto akrobatik ke Gawang Penang FC pada laga pramusim dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8).
Gol tunggal Persebaya itu dicetak Welber Mota pada menit ke-79.
Momen itu bermula dari sepak pojok Persebaya. Yuran Fernandes memenangkan duel udara dan mengarahkan bola ke area sekitar kotak penalti.
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Welber yang berada di posisi tersebut langsung membaca arah bola.
Tanpa banyak waktu untuk berpikir, bek asal Brasil itu melakukan tendangan salto yang meluncur deras dan tidak mampu dihentikan kiper Penang FC.
Bagi Welber Mota, gol tersebut bukan sesuatu yang sudah direncanakan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia hanya mengandalkan insting.
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“Semua terjadi sangat cepat. Saya melihat bola datang setelah sundulan Yuran dan langsung mencoba melakukan tendangan salto. Saya hanya mengikuti insting dan beruntung bola masuk,” kata Welber.
Gol tersebut terasa semakin spesial karena menjadi penentu kemenangan Persebaya di hadapan Bonek dan Bonita.
Namun, pemain berusia 29 tahun itu memilih mempersembahkan gol tersebut kepada orang-orang terdekatnya.
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Jawa Pos
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