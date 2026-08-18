Bhayangkara FC Targetkan Papan Atas Super League, Oscar Bruzon Utamakan Proses dan Konsistensi

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih anyar Bhayangkara FC Oscar Bruzon ditarget manajemen mengangkat posisi tim kembali bersaing di papan atas pada Super League 2026/27.
Manajemen Bhayangkara FC sudah menyampaikan ambisi tersebut sejak proses negosiasi dengan Oscar Bruzon. Tantangan itu menjadi salah satu alasan sang pelatih tertarik menangani The Guardian.
Oscar Bruzon datang dengan modal pengalaman panjang di kompetisi Asia.
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Dia pernah merasakan kesuksesan bersama klub di India, termasuk membawa tim meraih gelar liga hingga tampil di kompetisi antarklub Asia.
“Dalam percakapan pertama saya dengan manajemen, mereka sangat jelas ingin memperbaiki posisi dan membuat tim lebih dekat ke papan atas. Saya menganggap ini sebagai tantangan," ujar Oscar Bruzon.
"Hal serupa pernah saya lakukan di India, di mana kami memenangkan liga hingga tampil di Liga Champions Asia (ACL),” imbuh Oscar Bruzon.
Namun, pengalaman tersebut tidak membuat Bruzon tergoda memberikan janji besar.
Dia memilih membangun Bhayangkara FC secara bertahap dengan memperbaiki performa tim dari pertandingan ke pertandingan.
Menurut dia, fondasi utama yang harus dibangun adalah identitas permainan.
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