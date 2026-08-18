Daftar Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup Bocor di Media Sosial, PSSI: Tidak Benar!

JawaPos.com - PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji memastikan bahwa daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang bocor di media sosial tidak benar.

Sumardji menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap finalisasi skuad Timnas Indonesia. Termasuk juga seluruh persiapan Skuad Garuda selama mengarungi FIFA ASEAN Cup 2026.

“Kami masih finalisasi pemain untuk saat ini. Persiapan juga terkait kedatangan pemain, jadwal latihan dan tempat latihan,” tegas Sumardji kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Sumardji juga menjelaskan bahwa PSSI belum memastikan kapan para pemain akan berkumpul. Pasalnya, federasi masih menyesuaikan dengan agenda para pemain yang bersangkutan di klubnya masing-masing.

“Belum ditentukan karena kami masih menyesuaikan agenda pemain di klub. Kami juga berkontak dengan klub masing-masing pemain,” jelas Sumardji.

Saat ini, media sosial sedang ramai membicarakan daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam daftar pemain tersebut, tidak ada nama Rizky Ridho. Kemudian muncul pula pemain yang kembali dipanggil seperti Ricky Kambuaya, Ernando Ari, dan Adrian Wibowo.

Diketahui, awal mula isu ‘Garuda Calling’ ini viral setelah pengamat sepak bola senior, Ronny Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan itu membagikan prediksi daftar 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia lewat kanal YouTube pribadinya.

Namun kini, PSSI telah buka suara. Spekulasi liar yang beredar di media sosial tersebut pun telah dibantah. Dengan demikian, kini publik tinggal menunggu saja pengumuman resmi yang akan dikeluarkan oleh federasi terkati pemain yang dipilih John Herdman untuk FIFA ASEAN Cup 2026.