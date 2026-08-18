Diungkap Langsung Klubnya, Anak John Herdman Bakal Gabung Bali United

JawaPos.com - Anak pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, Jay Herdman, dipastikan akan menjadi rekrutan anyar Bali United di bursa transfer Super League 2026/2027.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh klub Jay Herdman, Cavalry FC, pada Senin (17/8/2026). Klub asal Kanada itu menyampaikan proses kepindahan sang pemain lewat skema transfer, namun tak diungkap berapa biaya yang dikeluarkan Bali United.

“Cavalry FC dari Canadian Premier League (CPL) hari ini mengonfirmasi transfer gelandang Jay Herdman ke klub Indonesia Super League, Bali United FC. Rincian finansial transfer tersebut tidak diungkapkan,” tulis Cavalry FC dalam laman resminya, dikutip Selasa (18/8/2026).

Jay Herdman bergabung dengan Cavalry FC pada 2024 dengan status pinjaman dari Vancouver Whitecaps FC, sebelum akhirnya dipermanenkan pada 2025. Performanya bersama tim berjuluk The Cavs pun cukup apik.

Putra dari John Herdman itu total mencatatkan 36 penampilan bersama Cavalry FC dengan kontribusi satu gol dan lima assist. The Cavs pun menyampaikan terima kasih atas kontribusinya tersebut dan mendoakan Jay Herdman sukses bersama Bali United.

“Cavalry FC mengucapkan terima kasih kepada Jay atas seluruh kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan kariernya di masa depan,” tutup Cavalry FC.

Tak ayal jika Bali United mendatangkan Jay Herdman dengan skema transfer. Pasalnya, gelandang berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak dengan Cavalry FC hingga 31 Desember 2026.

Meski nominal transfernya tidak diungkap, Jay Herdman memiliki nilai pasar yang cukup besar. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, gelandang berkebangsaan Selandia Baru itu punya nilai Rp2,61 miliar per 8 Mei 2026.