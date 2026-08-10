Legenda Timnas Indonesia Ingatkan 400 Pemain Muda Soekarno Cup 2026 Jaga Sportivitas

400 pemain muda akan jadi pejuang di Soekarno Cup 2026 yang menjunjung sportivitas dan kebersamaan. (Soekarno Cup)
JawaPos.com — Sebanyak 400 pemain muda peserta Soekarno Cup 2026 diminta menjunjung sportivitas dan fair play selama turnamen yang digelar di Jawa Timur.
Legenda Timnas Indonesia, Anang Ma’ruf dan mantan pesepak bola Timnas Indonesia Yusuf Ekodono menilai kompetisi ini menjadi ruang penting bagi pemain muda dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus mencari talenta potensial masa depan.
Anang Ma’ruf meminta seluruh peserta Soekarno Cup 2026 tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menjaga sportivitas sepanjang pertandingan.
Pesan itu disampaikan kepada 400 pemain muda yang mengikuti turnamen tersebut agar mampu menampilkan kualitas terbaik dengan tetap menghormati lawan.
"Junjung tinggi sportivitas dan fair play. Tampilkan skill dan kualitas terbaik. Raih kemenangan dengan cara yang terhormat," kata Anang, Minggu (9/8/2026) dikutip dari Antara.
Menurut Anang, pesan tersebut selaras dengan tema Soekarno Cup 2026, yakni "Warisi Apinya". Tema itu menggambarkan semangat perjuangan yang diharapkan bisa diwariskan kepada generasi muda melalui sepak bola.
"Api yang kita maksud adalah api perjuangan. Semangat sportivitas, gotong royong, kerja sama untuk menjadi yang terbaik, demi bangsa dan negara," ujarnya.
Anang menilai pembinaan pemain usia muda menjadi investasi penting bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Soekarno Cup 2026 pun dinilai punya peran strategis karena memberikan panggung kepada pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus memperlihatkan potensi mereka dalam sebuah kompetisi.
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