Marc Klok Ungkap Alasan Tato Elang di Tangannya untuk Indonesia

Pesepak bola Timnas Indonesia Marc Klok saat melawan Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). Marc Klok merayakan HUT ke-81 RI dengan mengungkap kecintaannya kepada Indonesia dan alasan tato elang di lengannya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Marc Klok punya cara khusus memaknai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kapten Persib Bandung itu mengungkap kecintaannya kepada Indonesia sekaligus menjelaskan alasan memilih tato elang di lengannya.
Klok mengatakan kecintaannya kepada Indonesia tumbuh sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Air. Setelah menjadi warga negara Indonesia pada 2020, ia kemudian mendapat kesempatan mengenakan seragam Timnas Indonesia.
"Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, saya langsung jatuh cinta dengan negara ini dan penduduknya. Bisa menyebut tempat ini sebagai rumah sejak 2020, kedua anak saya lahir di sini, mengenakan seragam tim nasional dan berjuang untuk rakyat ini. Saya akan membawa kebanggaan itu seumur hidup. Itulah mengapa saya memiliki tato elang di lengan saya," tulis Marc Klok di Instagram.
Bagi Klok, Indonesia bukan sekadar negara tempat ia menjalani karier sepak bola. Ia juga memiliki ikatan personal setelah kedua anaknya lahir di Indonesia.
Gelandang 33 tahun itu kemudian menyampaikan pesan tentang keberagaman. Ia menilai perbedaan latar belakang, budaya, dan kisah tidak menghalangi seseorang untuk merasa menjadi bagian dari satu bangsa.
"Latar belakang yang berbeda. Budaya yang berbeda. Kisah yang berbeda. Satu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Happy Independence Day, Indonesia. Merdeka!," tutup Marc Klok.
Marc Klok mengawali debut bersama Timnas Indonesia senior saat menghadapi Bangladesh pada FIFA Matchday, 1 Juni 2022. Dalam pertandingan tersebut, Klok tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit.
Setelah itu, Klok tampil dalam tiga pertandingan Kualifikasi Piala Asia 2023. Ia bermain saat Indonesia menghadapi Kuwait, Yordania, dan Nepal pada fase tersebut.
Sebelum memperkuat tim senior, Klok juga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-23 pada SEA Games 2021 yang berlangsung pada 2022. Ia membantu Indonesia meraih medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia melalui adu penalti dalam perebutan tempat ketiga.
Perjalanan tersebut menjadi bagian dari kisah Klok bersama Indonesia. Kini, ia kembali merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengingat hubungan yang telah dibangunnya bersama Tanah Air, baik di dalam maupun di luar lapangan.
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Jawa Pos
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