Persib Cuma Punya 15 Hari Siapkan Diri Hadapi Manila Digger, Igor Tolic Maksimalkan TC di Bali

JawaPos.com – Persib Bandung hanya memiliki waktu 15 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi Manila Digger pada babak kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027. Pelatih Igor Tolic pun memaksimalkan pemusatan latihan (TC) di Bali untuk memastikan kesiapan Pangeran Biru.

Persib saat ini menjalani TC di Bali sekaligus mengikuti turnamen mini Dewata Challenge Series 2026. Skuad Maung Bandung baru komplet pada Minggu (16/8), setelah Thom Haye dan Eliano Reijnders menjadi dua pemain terakhir yang bergabung.

Dengan kondisi tersebut, Tolic hanya memiliki waktu 15 hari sejak skuadnya komplet hingga pertandingan kontra Manila Digger. Laga melawan klub asal Filipina itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 31 Agustus 2026.

"Kami tak punya cukup banyak waktu untuk pertandingan tanggal 31 (Agustus). Kami hanya memiliki 15 hari," ujar Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/8/2026).

Karena itu, pertandingan menghadapi Bali United pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 menjadi bagian penting dari persiapan Persib. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) malam WIB.

Tolic memastikan seluruh pemain akan mendapatkan kesempatan bermain dalam laga tersebut. Pelatih asal Kroasia itu ingin melihat kesiapan setiap pemain sekaligus menentukan permainan yang akan digunakan menghadapi Manila Digger.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain agar mereka mendapatkan kesimpulan bagaimana permainan yang akan kami pakai. Inilah fungsi pertandingan melawan Bali besok," terang Tolic.

Persib sebenarnya telah memulai persiapan sejak mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Namun, ketika itu skuad belum komplet karena tujuh pemain harus menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Skuad Persib kemudian baru lengkap setelah kemenangan 3-0 atas Sabah FC pada pertandingan pertama Dewata Challenge Series 2026, Sabtu (15/8).