Mariano Peralta Cetak Gol Perdana! Persib Bandung Punya Senjata Baru yang Makin Gacor

JawaPos.com — Mariano Peralta mencetak gol perdananya untuk Persib Bandung saat mengalahkan Sabah FC 3-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8/2026), sekaligus menandai perkembangan positif dalam proses adaptasinya.

Penyerang asal Argentina itu menilai pemusatan latihan di Bali membuatnya semakin menyatu dengan tim menjelang musim baru.

Adaptasi Mariano Peralta Makin Positif Mariano Peralta mengaku kondisi dirinya terus membaik setelah mengikuti pemusatan latihan Persib Bandung di Bali sejak 11 Agustus 2026.

Penyerang yang sebelumnya memperkuat Borneo FC itu merasakan komunikasi dan pemahamannya dengan rekan-rekan setim semakin terbangun setiap hari.

"Setiap hari saya merasa lebih baik. Pertandingan kemarin hasilnya baik, lalu tim mulai komplet, saya merasa kian baik," terang Peralta.

Menurut Peralta, keberadaan pemain Persib Bandung yang sebelumnya memperkuat Tim Nasional Indonesia turut membantu proses adaptasi di dalam tim.

Skuad yang semakin lengkap membuat persiapan menuju kompetisi terasa lebih kompetitif karena para pemain mulai mendapatkan kesempatan membangun chemistry secara lebih utuh.

Persib Bandung juga memanfaatkan agenda di Bali dengan menjalani dua pertandingan persahabatan.