Persebaya Surabaya 6 Kali Menang di Pramusim! Rian Bongkar PR Tim Jelang Super League 2026/2027

Rachmat Irianto tampil sebagai starter saat Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8). (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup pramusim jelang super league dengan kemenangan 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8) malam WIB.
Persebaya mencatat enam kemenangan dan satu hasil imbang dari tujuh laga pramusim sebelum kompetisi sper league bergulir.
Bek Persebaya Surabaya Rachmat Irianto menilai hasil pramusim tersebut menjadi modal positif, tetapi masih ada sejumlah pekerjaan rumah sebelum Super League 2026/2027 dimulai.
Rachmat Irianto menilai pertandingan melawan Penang FC menjadi pembelajaran penting bagi Persebaya Surabaya untuk mengukur perkembangan tim sebelum memasuki kompetisi resmi.
Menurut Rian, Green Force masih perlu memperbaiki sejumlah detail permainan setelah menghadapi pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Tomo.
"Pertandingan ini menjadi pembelajaran penting bagi kami sebelum mematangkan persiapan menghadapi Liga Indonesia. Kami bisa mengukur perkembangan tim saat menghadapi lawan yang bagus," ujar Rian.
Persebaya Surabaya memang mampu mengamankan kemenangan, tetapi jalannya pertandingan tidak sepenuhnya mudah.
Penang FC bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-58 setelah salah satu pemainnya menerima kartu merah, namun keunggulan jumlah pemain belum membuat Green Force bisa leluasa mengendalikan pertandingan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Rian karena lawan masih beberapa kali mampu menciptakan ancaman di area pertahanan Persebaya Surabaya.
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Jawa Pos
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