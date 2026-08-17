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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 17 Agustus 2026 | 15.59 WIB

Alex Martins Masih Cedera! Bernardo Tavares Siapkan Skenario Persebaya Surabaya Keluar dari Krisis

Alex Martins masih menjalani pemulihan cedera bahu dan diragukan tampil pada laga pembuka Super League 2026/2027 bersama Persebaya Surabaya. (ILeague) - Image

Alex Martins masih menjalani pemulihan cedera bahu dan diragukan tampil pada laga pembuka Super League 2026/2027 bersama Persebaya Surabaya. (ILeague)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terancam kehilangan Alex Martins pada laga pembuka Super League 2026/2027 karena penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dislokasi bahu saat melawan Port FC.

Kondisi tersebut membuat Bernardo Tavares menyiapkan sejumlah alternatif agar lini depan Green Force tetap tajam tanpa bomber utama berusia 33 tahun tersebut.

Mengapa Alex Martins Masih Diragukan Tampil?

Alex Martins mengalami dislokasi bahu ketika memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada ajang pramusim.

Cedera itu terjadi pada menit-menit akhir pertandingan setelah Alex Martins lebih dulu mencetak gol penentu kemenangan 2-1 untuk Green Force.

Cedera tersebut membuat tim pelatih memilih langkah hati-hati dalam proses pemulihannya.

Alex Martins tidak akan dipaksakan kembali bermain sebelum kondisinya benar-benar siap karena risiko cedera kambuhan dinilai bisa mengganggu perjalanan panjang Persebaya Surabaya di kompetisi resmi.

Bernardo Tavares mengakui kondisi Alex Martins masih menjadi tanda tanya untuk pertandingan pertama Super League 2026/2027.

Pelatih asal Portugal itu menilai keputusan mengenai kesiapan sang penyerang tidak bisa dibuat terburu-buru karena situasi cedera yang dialaminya cukup berbeda.

"Alex Martins masih cedera dan kami harus berhati-hati dengannya karena situasinya tidak biasa, dan kami memiliki contoh yang bagus di sini bersama Risto yang musim lalu mengalami situasi serupa," kata Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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