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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.29 WIB

PDIP Punya 3 Klub di Liga Indonesia! Siapkan Jalur Talenta Muda dari Soekarno Cup

Banteng Muda Jatim FC saat berlaga di Liga 4 dan menjadi jalur pembinaan talenta muda dari Soekarno Cup 2026. (Instagram @bantengjatimfc) - Image

Banteng Muda Jatim FC saat berlaga di Liga 4 dan menjadi jalur pembinaan talenta muda dari Soekarno Cup 2026. (Instagram @bantengjatimfc)

JawaPos.com — PDI Perjuangan (PDIP) memiliki tiga klub yang berlaga di kompetisi nasional, yakni Banteng Muda Jatim FC, Putra Sang Fajar FC, dan De Red FC.

Ketiganya disiapkan sebagai salah satu jalur pembinaan pemain dari Soekarno Cup 2026 yang diikuti 16 provinsi untuk mencetak talenta menuju sepak bola profesional, tim nasional Indonesia, hingga karier di luar negeri.

Soekarno Cup 2026 bukan sekadar turnamen sepak bola usia muda.

Kompetisi yang berlangsung di Jawa Timur pada 10-24 Agustus 2026 itu menjadi bagian dari ambisi membangun pembinaan pemain secara berkelanjutan sekaligus membuka jalan bagi talenta muda menuju level profesional.

Tiga Klub PDIP Jadi Jalur Talenta Soekarno Cup

Wakil Ketua Panitia Pusat Soekarno Cup 2026, Ono Surono, menyebut PDIP saat ini memiliki tiga klub yang berkompetisi di level nasional.

Ketiga klub tersebut adalah Banteng Muda Jatim FC yang bermain di Liga 4 Jatim, Putra Sang Fajar FC di Liga 3 (Nusantara), dan De Red FC di Liga 2 (Championship).

Keberadaan tiga klub di jenjang berbeda menjadi modal untuk membangun jalur pembinaan pemain muda secara bertahap.

Ono berharap para pemain potensial yang tampil di Soekarno Cup 2026 bisa lebih dulu disalurkan ke tiga klub tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ke level yang lebih tinggi.

“Kita berharap, 16 tim yang nanti akan bermain, pemain-pemainnya yang pertama disalurkan kepada tiga klub tersebut,” kata Ono.

Editor: Banu Adikara
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