Waktu Istirahat Pemain Timnas Indonesia Usai, 30 Penggawa Persib Bandung Sudah Kumpul di Bali

JawaPos.com - Persib Bandung akhirnya memiliki 30 pemain dalam pemusatan latihan (TC) di Bali setelah seluruh pemain Timnas Indonesia yang mendapat tugas di Piala AFF 2026 bergabung bersama tim.

Thom Haye dan Eliano Reijnders menjadi dua pemain terakhir yang tiba di hotel pada Minggu (16/8/2026) dini hari. Keduanya menyusul sejumlah pemain lain yang lebih dulu merapat ke Bali untuk bergabung dengan skuad Persib Bandung.

Sebelum Thom Haye dan Eliano Reijnders tiba, Saddil Ramdani dan Ragnar Oratmangoen sudah bergabung dengan tim. Begitu pula Sandy Walsh, Marc Klok, serta Beckham Putra Nugraha.

Bahkan, Marc Klok dan Beckham Putra Nugraha sudah mendapat kesempatan bermain ketika Persib Bandung menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Kehadiran para pemain tersebut membuat komposisi skuad Persib Bandung di TC Bali semakin lengkap.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, sebelumnya memang memberikan waktu istirahat kepada para pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia.

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Menurut Tolic, keputusan tersebut diambil agar para pemain memiliki waktu untuk memulihkan kondisi setelah menjalani agenda bersama tim nasional.

"Mereka baru kembali dari Timnas dan kami memberikan mereka libur," ujar Igor Tolic.