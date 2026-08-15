Resmi Gabung PSM Makassar, 3 Fakta Pemain Pinjaman Persib Bandung Henhen Herdiana

Henhen Herdiana. (Media Persib)
JawaPos.com - Henhen Herdiana telah resmi berseragam PSM Makassar untuk musim 2026/2027. Ia didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung.
Melalui sosial media, PSM Makassar bangga dengan kedatangannya. Henhen Herdiana ingin mempersembahkan gelar untuk tim berjuluk Juku Eja.
"Henhen Herdiana datang sebagai pemain pinjaman dari Persib dan bertekad mempersembahkan prestasi untuk klub kebanggaan Sulawesi Selatan ini," tulis PSM Makassar di Instagram.
Sebelum pindah ke PSM Makassar, Henhen bermain di Persik Kediri. Melansir Transfermarkt, ia bermain 17 laga tanpa mencetak gol dan assist.
Ada tiga fakta tentang Henhen Herdiana yang resmi menjadi pemain PSM Makassar. Apa saja fakta-fakta menariknya? Baca terus artikel ini.
Henhen Herdiana tercatat sudah tiga kali menjadi pemain pinjaman saat membela Persib. Bek 30 tahun tersebut pertama kali dipinjamkan ke Dewa United, Persik Kediri, dan kini PSM Makassar.
PSM Makassar punya keuntungan ketika memutuskan merekrut Henhen Herdiana. Sebab, ia punya mentalitas juara sebagai pemain yang didapatkannya saat bermain untuk Persib. Bersama Maung Bandung, ia membantu timnya meraih dua gelar Liga Indonesia musim 2023/2024 dan 2024/2025.
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Henhen kembali reuni dengan Agung Mannan yang juga memutuskan pindah ke PSM musim ini. Mereka pernah menjadi rekan setim semasa bermain di Dewa United musim 2023/2024.
Itu tadi tiga fakta tentang Henhen Herdiana. Menarik dinantikan performanya bersama PSM Makassar musim ini.
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