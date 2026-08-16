PSM Makassar Rekrut Sergio Aguero Meski Masih Disanksi FIFA

Rekrutan anyar PSM Makassar, Sergio Aguero. (Instagram/@aguero.sergio16)
JawaPos.com – PSM Makassar membuat kejutan dengan mendatangkan gelandang Timnas Malaysia, Sergio Aguero. Padahal, klub berjuluk Juku Eja tersebut masih masuk dalam daftar FIFA Registration Ban alias mendaftarkan pemain baru.
Pada laman resmi FIFA, tercantum bahwa PSM Makassar dijatuhi hukuman pada 22 Mei dan 7 Juli 2026. Secara aturan, jawara Liga Indonesia dua kali itu tidak bisa mendaftarkan pemain jika dua kasus itu tidak diselesaikan.
Namun demikian, PSM Makassar justru tetap bermanuver di bursa transfer. Lewat media sosial resmi klub, mereka mengumumkan bahwa mereka baru saja mendatangkan pemain Argentina berkewarganegaraan Malaysia, Sergio Aguero.
“Juku Eja akan mendapatkan sentuhan Tango-Malaya musim ini setelah bergabungnya Sergio Aguero, pemain tim nasional Malaysia kelahiran Argentina,” tulis keterangan pada unggahan Instagram resmi klub, Minggu (16/8).
Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak klub maupun pemain terkait aktivitas yang bertentangan dengan aturan tersebut. Namun satu hal yang pasti, pemain berusia 32 tahun itu seharusnya belum dipastikan bisa membela PSM Makassar pada Super League musim depan.
Aguero sendiri kini masih menjalani tugas negara bersama Timnas Malaysia di Piala AFF 2026. Pemain yang musim lalu membela klub Thailand, Kanchanaburi Power FC ini membawa Malaysia ke semifinal, dan kini tengah fokus menghadapi Vietnam di babak empat besar tersebut.
Aguero sudah mengoleksi 21 caps bersama tim berjuluk Harimau Malaya dengan perolehan tiga gol dan dua assist. Sementara musim lalu bersama Kanchanaburi, Aguero tampil sebanyak 20 kali dengan mengemas sebiji assist lintas kompetisi.
Diketahui, Aguero menjadi rekrutan keenam PSM Makassar di bursa transfer jelang Super League musim depan. Sebelumnya, Juku Eja sudah mendaratkan Nenad Lalic, Stefan Jevtovski, Navarone Foor, Luka Bulatovic, dan Agung Mannan.
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Jawa Pos
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