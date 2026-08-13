PSM Makassar Rekrut 2 Pemain Serbia, Bek 1,97 Meter Jadi Sorotan

JawaPos.com - PSM Makassar mulai memperkuat skuad untuk menghadapi musim 2026/2027 dengan mendatangkan dua pemain asal Serbia, Nenad Lalic dan Luka Bulatovic. Lalic menjadi rekrutan yang lebih dulu bergabung, sedangkan Bulatovic disiapkan untuk menambah opsi di lini depan.

Keduanya memiliki karakter berbeda. Lalic merupakan bek tengah dengan postur 1,97 meter yang musim lalu bermain di Liga Thailand bersama Nakhon Ratchasima, sedangkan Bulatovic berposisi sebagai pemain sayap dan terakhir memperkuat Pelister Bitola di Makedonia Utara.

Lalic menjadi pemain asing pertama yang diperkenalkan PSM Makassar untuk musim ini. Klub memperkenalkan bek berusia 27 tahun tersebut melalui media sosial.

"Rekrutan pertama di musim ini! Selamat bergabung di klub ini, Nenad Lalic! Pemain asal Serbia dengan tinggi 1,97 meter akan menjadi defensive tower kita untuk arungi musim 2026/27 Mari kita berjuang dan ciptakan sejarah bersama, brate @lalic.nenad!," tulis PSM Makassar di Instagram.

Lalic sebelumnya menjalani karier di sejumlah klub Eropa sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara. Ia pernah memperkuat FC Ripensia Timisoara dan CSC Dumbravita di Rumania, kemudian FK Mladost GAT di Serbia.

Pada musim 2025/2026, Lalic bermain untuk Nakhon Ratchasima di Liga Thailand. Ia menjadi salah satu andalan lini belakang klub tersebut dengan mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi dan mencetak tiga gol.

Data statistik juga menunjukkan kontribusinya dalam bertahan. Lalic tercatat melakukan 54 tekel, 158 sapuan, dan 44 intersepsi sepanjang musim tersebut.

Sementara itu, PSM Makassar juga mendatangkan Luka Bulatovic untuk menambah kekuatan di lini depan. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki kemampuan bermain di sejumlah posisi di sektor sayap.

"Luka Bulatovic siap berlayar bersama Phinisi musim ini! Gelandang sayap versatile asal Serbia ikut menjadi kru Pinisi untuk pelayaran musim ini. Hadapi ombak dan taklukkan tantangan, @luka.bulatovic," tulis PSM saat memperkenalkannya di Instagram.