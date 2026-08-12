Arema FC Promosikan Doni Suherman ke Tim Senior, Ini Peran Pentingnya

JawaPos.com - Klub asal Malang Arema FC promosikan Head of Youth Development Doni Suherman ke jajaran tim kepelatihan senior menghadapi Super League 2026/2027.

Keputusan ini bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi kompetisi.

Arema FC juga ingin memperkuat hubungan antara akademi dengan tim utama, terutama dalam memantau perkembangan pemain muda.

Musim 2026/2027, klub yang menggunakan pelatih kepala asing diwajibkan memiliki dua asisten pelatih lokal dengan lisensi A AFC. Arema FC yang ditangani Marcos Santos kemudian menempatkan Doni sebagai bagian dari staf kepelatihan tim senior.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebut, Doni memenuhi persyaratan tersebut. Pengalaman panjang di Akademi Arema menjadi alasan lain yang membuat klub memilihnya.

Doni sudah belasan tahun berada di lingkungan pembinaan Arema.

Setelah mengakhiri karir sebagai pemain, dia melanjutkan pengabdian di akademi dan terlibat dalam proses pengembangan pemain muda.

Menurut Yusrinal, pengalaman tersebut bisa memberikan keuntungan bagi tim senior. Doni dinilai memahami karakter pemain muda Arema sekaligus mengetahui perkembangan mereka sejak berada di akademi.