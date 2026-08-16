Jahanbakhsh Taher Anggap Indonesia Rumah Kedua, Siap Berjuang untuk Deltras FC

Jahanbakhsh Taher mengaku menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Pemain asal Iran itu siap memberikan yang terbaik dan berjuang bersama Deltras FC. (Dok. Deltras)
JawaPos.com - Ketika mendapat tawaran dari Deltras FC, Jahanbakhsh Taher tidak bisa menolak. Tanpa pikir panjang, pemain asal Iran itu langsung menerima tawaran tersebut.
Kenapa? Ternyata, Taher sudah menganggap Indonesia sebagai rumah kedua.
“Saya sangat senang bisa berada di sini. Indonesia sudah seperti negara saya sendiri karena ini adalah kali ketiga saya bermain di Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Taher memang sudah dua kali memperkuat tim Championship.
Pertama, dia membela Persipal FC pada musim 2023-2024 lalu. Pada musim berikutnya, bek 36 tahun itu membela Persibo Bojonegoro.
Musim lalu, Taher sempat pulang kampung ke Iran. Dia membela tim kasta teratas, Sanat Naft. Kini, setelah kembali ke Indonesia, Taher tidak sabar bisa segera merumput bersama The Lobster.
Apalagi, dia tahu Deltamania adalah supporter yang militan.
Taher juga sempat bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, saat membela Persibo.
“Saya tahu Deltras FC adalah klub yang sangat besar dan memiliki suporter yang luar biasa. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan bermain dengan sepenuh hati untuk Deltras FC,” bebernya.
Dia pun berharap The Lobster kembali mendapat dukungan penuh musim ini.
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Jawa Pos
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