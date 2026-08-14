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Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.35 WIB

Deltras FC Tambah Lima Pemain Baru, Amir Burhannudin Bidik Promosi ke Super League

Deltras FC menunjuk Leonard Tupamahu sebagai head coach baru. Deltras FC menambah lima pemain baru untuk Championship 2026-2027. The Lobster membidik posisi pertama atau tiket playoff promosi. (Dok. Antara) - Image

Deltras FC menunjuk Leonard Tupamahu sebagai head coach baru. Deltras FC menambah lima pemain baru untuk Championship 2026-2027. The Lobster membidik posisi pertama atau tiket playoff promosi. (Dok. Antara)

JawaPos.com – Deltras FC serius menatap Championship 2026-2027. The Lobster baru saja menambah lima pemain baru. Tiga di antaranya merupakan penggawa lokal. Yaitu Ichsan Pratama, Rizky Pellu, dan Samuel Reimas. Dua lainnya adalah striker asing asal Irlandia Utara, Abdeen Abdul dan gelandang asal Jepang Takuya Matsunaga.

Pihak manajemen ingin membangun skuad terbaik.

”Karena di musim-musim sebelumnya kami pernah ada di posisi keempat atau kelima, musim depan semoga kami bisa finis di posisi pertama atau masuk babak play-off promosi,” tegas CEO Deltras FC, Amir Burhannudin.

Para pemain baru itu mengaku senang dan bangga bisa bergabung dengan The Lobster. Ichsan, misalnya. Mantan penggawa PSS Sleman itu menganggap Deltras FC sebagai tim legendaris.

”Pada tahun 2000-an, Deltras FC masuk dalam jajaran tim besar dengan banyak pemain bintang,” ucap Ichsan.

Rizky Pellu juga demikian. ”Deltras FC itu tim yang bagus, ya. Mereka pernah bermain di kasta tertinggi,” jelas mantan pemain PSM Makassar itu.

Karena itu, para pemain anyar itu pun punya visi yang sama dengan manajemen, yakni membawa The Lobster promosi musim depan.

”Kalau untuk tim, pastinya setiap pemain punya target untuk membawa tim ini ke level tertinggi di kasta sepak bola Indonesia. Semoga kami bisa mencapai target itu,” beber Pellu.

Ichsan juga punya keinginan serupa.  ”Semoga saya bisa membawa Deltras FC berprestasi lebih tinggi, targetnya tentu promosi,” tegas pemain 34 tahun itu.

Wajar kalau Ichsan, Pellu, atau Reimas cukup pede. Sebab, mereka sudah berpengalaman bermain di kasta teratas. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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