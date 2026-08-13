Persik Kediri Tampil di Turnamen Internasional di Malaysia, Marcos Reina Pasang Target Juara

JawaPos.com - Persik Kediri mendapat kesempatan tampil di turnamen pramusim internasional bertajuk Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat, Malaka, Malaysia.

Ajang tersebut akan berlangsung pada 15 dan 17 Agustus 2026. Selain Persik, tuan rumah Melaka FC turut mengundang Jurong FC dari Singapura dan Phnom Penh Crown asal Kamboja.

Berdasarkan hasil pengundian, Persik Kediri akan menghadapi Phnom Penh Crown pada pertandingan pertama. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi skuad Macan Putih untuk mengukur kesiapan tim sebelum menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Turnamen ini juga menjadi catatan tersendiri bagi Persik. Pasalnya, ajang di Malaysia tersebut merupakan turnamen internasional kedua dalam sejarah klub asal Kediri itu.

Sebelumnya, Persik pernah tampil di JVC Cup Vietnam pada 2004. Saat itu, Macan Putih mampu melangkah hingga babak semifinal.

Pelatih Persik, Marcos Reina, pun memiliki target tinggi. Juru taktik asal Spanyol tersebut ingin membawa pulang trofi internasional pertama bagi Persik sekaligus memberikan kebanggaan kepada Persikmania dan masyarakat Kota Kediri.

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"Turnamen ini penting bagi Persik dan publik Kediri. Kami akan berusaha menang di dua pertandingan nanti dan membawa pulang trofi untuk warga Kota Kediri," ujar Marcos Reina.

Menurutnya, turnamen ini juga memberikan pengalaman berharga bagi para pemain karena harus menghadapi lawan dari tiga negara berbeda, yakni Malaysia, Kamboja, dan Singapura.