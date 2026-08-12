Ultras Bombers Desak Persik Kendal Membentuk Tim untuk Persiapan Mengikuti Liga 4 Jawa Tengah

Ultras Bombers desak Persik Kendal segera membentuk tim dan tunjuk pelatih, persiapan Liga 4 Jawa Tengah 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiapan Persik Kendal untuk menghadapi kompetisi Liga 4 musim 2026/2027 kembali mendapat sorotan dari kelompok suporter mereka.
Kali ini salah satu kelompok suporter mereka Ultras Bombers melakukan aksi untuk mendesak manajemen Laskar Bahurekso segera membentuk tim.
Aksi tersebut digelar pada Selasa (12/8) dini hari dengan melibatkan sekitar 25 anggota Ultras Bombers.
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Mereka mendatangi sejumlah lokasi untuk menyampaikan kritik sekaligus meminta manajemen segera mengambil langkah terkait persiapan tim.
Ketua Umum Ultras Bombers Aryo mengatakan, aksi tersebut merupakan lanjutan dari protes yang dilakukan Kendal Fans beberapa hari sebelumnya.
Menurut dia, keresahan suporter muncul karena sampai sekarang belum terlihat melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi musim depan.
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Aksi Ultras Bombers dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Stadion Utama Kebondalem, Cepiring, Brangsong, dan Kaliwungu.
Para anggota juga memasang spanduk berisi kritik kepada manajemen Persik Kendal.
Salah satu spanduk dipasang di Persik Store yang berada di Stadion Kebondalem. Dalam spanduk tersebut tertulis pesan Tim Butuh Persiapan sebagai bentuk desakan agar manajemen tidak kembali menunda pembentukan skuad.
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