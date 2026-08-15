Jordy Wehrmann Operasi Bahu, Madura United Terancam Kehilangan Pilar Tengah Tiga Bulan

Gelandang Madura United Jordy Wehrmann absen 3 bulan usai operasi bahu. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United harus kehilangan salah satu gelandang andalan Jordy Wehrmann, pada awal Super League 2026/27.
Pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut dipastikan menepi sekitar tiga bulan setelah menjalani operasi pada bahu kanan.
Cedera itu dialami Jordy ketika memperkuat Indonesia All Star dalam pertandingan melawan Aston Villa.
Setelah kejadian tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui kondisi bahunya.
Direktur Madura United Annisa Zhafarina mengatakan, hasil MRI dan foto Rontgen menunjukkan adanya robekan pada bagian labrum bahu kanan Jordy.
Kondisi tersebut membuat tim medis klub memutuskan untuk segera mengambil tindakan operasi.
“Setelah melalui beberapa pemeriksaan seperti MRI dan foto Rontgen, ditemukan adanya robekan pada labrum bahu kanan Jordy,” ujar Nisa.
Operasi dilakukan pada Kamis (13/8) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Proses pembedahan berjalan dengan baik dan bertujuan memperbaiki jaringan labrum yang mengalami robekan.
Sehari setelah operasi, kondisi Jordy dilaporkan stabil.
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