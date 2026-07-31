Hugo Gomes Resmi Pulang ke Madura United, Annisa Zhafarina Sebut Bukan ini Sekadar Reuni

JawaPos.com - Madura United FC resmi memulangkan gelandang asal Brasil, Hugo Gomes atau yang akrab disapa Jaja, untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, yang menyebut kepulangan sang pemain sebagai bagian dari langkah strategis klub dalam memperkuat skuad.

Jaja bukan sosok asing bagi publik Madura. Sebelum bergabung dengan Dewa United pada Juli 2024, ia menjadi salah satu pemain kunci yang mengatur ritme permainan Laskar Sape Kerrab.

Penampilannya yang konsisten membuat namanya identik dengan lini tengah Madura United.

Setelah menghabiskan dua musim bersama Dewa United, gelandang berusia 30 tahun itu akhirnya kembali ke klub yang membesarkan namanya di kompetisi sepak bola Indonesia.

Annisa Zhafarina mengungkapkan bahwa kembalinya Jaja memiliki arti lebih dari sekadar mendatangkan pemain berpengalaman. Menurutnya, sang gelandang sudah menjadi bagian penting dari identitas Madura United.

"Dengan bangga kami mengumumkan kembalinya Hugo Gomes ke keluarga besar Madura United. Bagi kami dan seluruh pendukung setia di Madura, Jaja bukan sekadar pemain hebat, tetapi sudah menjadi bagian dari jiwa tim ini," ujar Annisa.

Ia menegaskan proses kepulangan Jaja bukan didasari nostalgia semata. Manajemen ingin mempertahankan daya saing tim sekaligus menjaga target tinggi yang dipasang untuk musim baru.

"Proses re-union ini bukan sekadar tentang bernostalgia, melainkan tentang komitmen kami untuk terus menjaga standar tinggi dan ambisi klub di kompetisi," lanjutnya.