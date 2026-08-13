Kisah Adit, Bonek VVIP Pertama yang Rogoh Rp 25 Juta untuk Persebaya

Adit menjadi Bonek VVIP pertama Persebaya. (istimewa)
JawaPos.com - Kecintaan kepada Persebaya Surabaya membawa Aditya Surya Atmaja pada pengalaman baru. Pria yang akrab disapa Adit itu menjadi orang pertama yang mengambil membership Bonek VVIP melalui aplikasi Persebaya Selamanya.
Tak tanggung-tanggung, Adit mengeluarkan Rp 25 juta untuk mendapatkan paket membership tertinggi tersebut.
Bagi pria berusia 42 tahun itu, keputusan tersebut bukan sekadar soal fasilitas eksklusif, tetapi juga bentuk dukungan kepada klub kebanggaannya.
“Saya ingin merasakan atmosfer yang berbeda saat menonton di stadion sekaligus ingin memberikan kontribusi lebih kepada Persebaya,” ujar Adit.
Ia berharap Persebaya mampu melanjutkan tren positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Targetnya pun cukup tinggi, yakni melihat Green Force meraih gelar juara sebelum memasuki usia satu abad.
Sebagai Bonek VVIP, Adit memperoleh sejumlah fasilitas khusus. Di antaranya Full Season Lounge Ticket, Exclusive Ticket Quota, diskon 10 persen di Persebaya Store, voting, hingga akses berbagai fitur interaktif di aplikasi.
Ia juga mendapatkan Match Paido hingga 100 kali per pertandingan, koleksi foto hingga 100 foto per bulan, prediksi skor dan susunan pemain, serta kesempatan mengikuti Raffle Meet the Player.
Baca Juga:Cerita Unik Bonek VVIP Pertama: Totalitas Dukung Persebaya Surabaya dengan Bayar Rp 25 Juta
Namun, fasilitas yang paling dinantikan Adit adalah pengalaman menyaksikan pertandingan dari area VVIP. Sebelumnya, ia sudah menjadi Superfans Full Season selama dua musim.
“Yang paling saya nantikan tentu suasana menonton dari area VVIP. Dua musim sebelumnya saya sudah bergabung sebagai Superfans Full Season, sehingga musim ini ingin merasakan pengalaman yang berbeda,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan