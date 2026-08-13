Kisah Adit, Bonek VVIP Pertama yang Rogoh Rp 25 Juta untuk Persebaya

JawaPos.com - Kecintaan kepada Persebaya Surabaya membawa Aditya Surya Atmaja pada pengalaman baru. Pria yang akrab disapa Adit itu menjadi orang pertama yang mengambil membership Bonek VVIP melalui aplikasi Persebaya Selamanya.

Tak tanggung-tanggung, Adit mengeluarkan Rp 25 juta untuk mendapatkan paket membership tertinggi tersebut.

Bagi pria berusia 42 tahun itu, keputusan tersebut bukan sekadar soal fasilitas eksklusif, tetapi juga bentuk dukungan kepada klub kebanggaannya.

“Saya ingin merasakan atmosfer yang berbeda saat menonton di stadion sekaligus ingin memberikan kontribusi lebih kepada Persebaya,” ujar Adit.

Ia berharap Persebaya mampu melanjutkan tren positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Targetnya pun cukup tinggi, yakni melihat Green Force meraih gelar juara sebelum memasuki usia satu abad.

Sebagai Bonek VVIP, Adit memperoleh sejumlah fasilitas khusus. Di antaranya Full Season Lounge Ticket, Exclusive Ticket Quota, diskon 10 persen di Persebaya Store, voting, hingga akses berbagai fitur interaktif di aplikasi.

Ia juga mendapatkan Match Paido hingga 100 kali per pertandingan, koleksi foto hingga 100 foto per bulan, prediksi skor dan susunan pemain, serta kesempatan mengikuti Raffle Meet the Player.

Namun, fasilitas yang paling dinantikan Adit adalah pengalaman menyaksikan pertandingan dari area VVIP. Sebelumnya, ia sudah menjadi Superfans Full Season selama dua musim.