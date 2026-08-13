Sananta Punya Rahasia Kalahkan Penang FC, Persebaya Siap Gemparkan GBT

JawaPos.com - Penyerang Persebaya Surabaya, Ramadhan Sananta, punya modal tambahan menjelang duel melawan Penang FC dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8) malam WIB.

Sananta bukan pemain yang benar-benar asing dengan klub asal Malaysia tersebut. Ia pernah menghadapi Penang FC saat masih memperkuat DPMM FC pada Liga Malaysia 2025/26.

Pengalaman itu membuat penyerang berusia 23 tahun tersebut sedikit memahami karakter permainan Penang. Sananta bahkan merasakan langsung dua hasil berbeda ketika berhadapan dengan mereka.

“Saya pernah menghadapi Penang ketika masih bermain di DPMM FC. Kalau tidak salah, kami menang saat bermain di kandang, kemudian ketika bertandang ke markas mereka kami kalah,” ujar Sananta, Kamis (13/8).

Meski memiliki pengalaman sebelumnya, Sananta tidak ingin menjadikannya sebagai patokan utama. Ia menyadari Penang FC yang akan datang ke Surabaya bisa saja memiliki kekuatan berbeda dibandingkan musim lalu.

Menurutnya, perubahan komposisi pemain maupun perkembangan tim harus tetap menjadi perhatian Persebaya. Karena itu, persiapan maksimal tetap menjadi hal utama sebelum pertandingan.

“Namun, mereka sekarang tentu memiliki tim yang berbeda dan mungkin sudah berkembang lebih baik. Kami juga akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan nanti,” katanya.

Laga melawan Penang FC juga menjadi kesempatan bagi Sananta dan rekan-rekannya untuk semakin mematangkan persiapan menuju kompetisi musim 2026/2027.