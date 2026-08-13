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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 13 Agustus 2026 | 14.40 WIB

Jefferson Silva Bersinar! Jose Felipe Bongkar 5 Pemain Kunci Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

Jose Felipe Carvalho menilai Jefferson Silva sebagai salah satu pemain penting Persebaya Surabaya menuju Super League 2026/2027. (Instagram @jeffersonsilvaoficial06) - Image

Jose Felipe Carvalho menilai Jefferson Silva sebagai salah satu pemain penting Persebaya Surabaya menuju Super League 2026/2027. (Instagram @jeffersonsilvaoficial06)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mulai menyiapkan skuad menghadapi Super League 2026/2027 setelah menjuarai turnamen pramusim, dengan lima pemain dinilai paling krusial oleh Kepala Analis Tim Jose Filipe Carvalho.

Kelimanya adalah Risto Mitrevski, Jefferson Silva, Miguel Pereira, Yuran Fernandes, dan Francisco Rivera yang dianggap punya karakter penting dalam permainan tim.

Gelar juara pramusim menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya sebelum memasuki persaingan kompetisi musim baru.

Namun, keberhasilan tersebut tidak membuat tim pelatih berhenti melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik, performa, serta kontribusi setiap pemain.

Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh elemen skuad berada dalam kondisi optimal ketika kompetisi resmi dimulai.

Dari pemantauan tersebut, Jose Felipe melihat lima pemain memiliki peran menonjol selama rangkaian pertandingan pramusim.

Siapa pemain yang paling penting di lini belakang?

Risto Mitrevski menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian Jose Felipe karena mampu memberikan ketenangan di sektor pertahanan Persebaya Surabaya.

Bek tersebut dinilai konsisten menjaga lini belakang sekaligus membantu tim memiliki fondasi pertahanan yang lebih solid.

Kehadiran Risto menjadi penting karena lini belakang membutuhkan pemain yang mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Konsistensi tersebut membuat dirinya masuk dalam daftar pemain yang dinilai memiliki kontribusi besar selama Persebaya Surabaya menjalani persiapan menuju Super League 2026/2027.

Editor: Hendra
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