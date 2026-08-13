Cerita Unik Bonek VVIP Pertama: Totalitas Dukung Persebaya Surabaya dengan Bayar Rp 25 Juta

JawaPos.com — Aditya Surya Atmaja menjadi Bonek VVIP pertama Persebaya Surabaya setelah merogoh kocek Rp 25 juta untuk membership melalui aplikasi Persebaya Selamanya.

Pria 42 tahun itu memilih paket tertinggi demi merasakan atmosfer berbeda di stadion sekaligus memberikan kontribusi lebih kepada Green Force, yang baru saja menjuarai Piala Presiden 2026.

Mengapa Adit Rela Bayar Rp 25 Juta? Keputusan Adit mengambil membership Bonek VVIP bukan sekadar mengejar fasilitas eksklusif, melainkan bentuk dukungan kepada Persebaya Surabaya yang sudah menjadi bagian hidupnya sejak kecil.

Ia juga memiliki harapan besar Green Force mampu meraih gelar juara sebelum genap berusia satu abad.

“Saya ingin merasakan atmosfer yang berbeda saat menonton di stadion sekaligus ingin memberikan kontribusi lebih kepada Persebaya,” ujar Adit dikutip dari laman Persebaya Surabaya.

“Apalagi, dengan skuad yang dimiliki saat ini, saya punya harapan besar Persebaya bisa meraih juara sebelum genap berusia satu abad.”

Status sebagai Bonek VVIP pertama turut menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi Adit karena dirinya ikut menjadi bagian dari langkah baru Persebaya menghadirkan sistem membership.

Ia menilai program tersebut memberi ruang bagi suporter untuk lebih dekat dengan klub sekaligus memberikan kontribusi melalui cara yang berbeda.