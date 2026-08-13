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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.25 WIB

Cedera Teratasi, Tiga Pemain Persib Mulai Berlatih di Bali

Dion Markx menjadi perhatian Bobotoh jelang Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026. (Persib) - Image

Dion Markx menjadi perhatian Bobotoh jelang Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar positif dari kondisi pemain yang sebelumnya mengalami cedera saat tampil di Piala Presiden 2026. Tiga dari empat pemain yang masuk dalam daftar cedera kini mulai menunjukkan perkembangan dan kembali menjalani latihan di lapangan.

Dion Markx, Ramon Tanque de Andrade Souza, dan Berguinho sudah mulai beraktivitas bersama tim dalam pemusatan latihan (TC) Persib Bandung di Bali. Ketiganya masih menjalani program secara bertahap sesuai kondisi masing-masing.

Dion Markx yang sebelumnya mengalami cedera hamstring mendapat kesempatan kembali berlatih menggunakan bola di Bali United Training Center, Gianyar, Kamis (13/8/2026). Sesi tersebut menjadi hari kedua bagi bek asal Belanda itu berlatih di lapangan selama TC di Bali.

Dalam sesi tersebut, Dion mendapat pemantauan langsung dari asisten pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya. Program latihan diberikan secara bertahap untuk memastikan kondisinya benar-benar siap sebelum kembali mengikuti latihan bersama tim secara penuh.

Perkembangan serupa juga dialami Ramon “Tanque” de Andrade Souza. Pemain asal Brasil tersebut sebelumnya mengalami cedera bahu dan harus menjalani program pemulihan.

Pada Kamis, Ramon akhirnya mendapat kesempatan pertama untuk kembali turun ke lapangan dan berlatih menggunakan bola.

Selain Dion dan Ramon, Berguinho juga mulai meninggalkan ruang pemulihan. Pemain asal Brasil itu sebelumnya mengalami cedera engkel dan harus menjalani proses pemulihan lebih lama di pusat kebugaran.

Berguinho mengaku kondisi engkel kirinya kini semakin membaik. Ia bahkan sudah tidak merasakan sakit ketika kembali beraktivitas di lapangan.

“Engkel kiri saya sudah mulai nyaman dan tak ada rasa sakit,” ujar Berguinho saat berada di pinggir lapangan dengan didampingi fisioterapis Persib Bandung, Geraldo Santos.

Editor: Edi Yulianto
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