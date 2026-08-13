Tiga Pekan Sebelum Jalani Laga Asia, Marc Klok Jalani Latihan Bersama Persib  Bandung

JawaPos.com – Nama gelandang Marc Klok menjadi bagian penting dari skuad Persib Bandung.

Selain sebagai motor serangan, Klok juga menjabat posisi kapten dalam juara tim juara Liga Indonesia sembilan kali itu.

Dikutip dari situs resmi Persib, Kamis (13/8) ini Klok sudah kembali menjalani latihan bersama tim. Eks pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta itu menjalani pemusatan latihan di Bali.

“Saya sangat excited untuk kembali latihan dengan Persib. Cukup lama tidak gabung dan hanya bisa melihat perkembangan tim lewat media sosial dan TV. Rasanya rindu dengan teman-teman dan rindu Bandung," ujar Klok dikutip dari situs resmi tim.

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Setelah laga terakhir Persib pada akhir Mei lalu, Klok langsung bergabung dengan tim nasional Indonesia buat menjalani sentralisasi latihan. Usai tersisih di fase grup ASEAN Championship 2026 pekan lalu, Klok diberi kesempatan istirahat bersama keluarga di Bandung kemudian bergabung dengan tim pekan ini.

Pemusatan latihan di Bali menjadi bagian penting dari persiapan Persib menyongsong musim 2026-2027. Selain persaingan di kompetisi domestik, Maung Bandung juga akan menghadapi sejumlah laga di level Asia dan ASEAN.

Di Bali, Klok dan Persib akan menjalani dua laga uji coba. Yaitu melawan tim Malaysia, Sabah FC pada Sabtu (15/8) serta menghadapi Bali United (18/8).

“Dua pertandingan di Bali sangat penting untuk persiapan, bertemu pemain baru, dan memahami play style dari pelatih. Ini momentum bagus untuk membangun chemistry dan bekerja keras mencapai target kami musim ini," ungkap Klok. Dengan demikian tiga pekan sebelum laga resmi Persib, Klok sudah bergabung dengan rekan-rekannya.