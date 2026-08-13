Marc Klok Segera Gabung dengan Persib Bandung, Siap Bangun Chemistry dengan Pemain Baru

JawaPos.com - Marc Klok segera kembali bergabung dengan Persib Bandung setelah menyelesaikan tugasnya bersama Tim Nasional Indonesia. Gelandang sekaligus kapten Pangeran Biru itu dijadwalkan merapat ke skuad pada Kamis (13/8/2026) untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Sebelum bertolak ke Bali, Klok mendapatkan waktu istirahat selama tiga hingga empat hari untuk berkumpul bersama keluarga di Bandung.

Setelah menjalani agenda bersama Timnas Indonesia, pemain kelahiran Belanda tersebut mengaku sudah tidak sabar kembali merasakan atmosfer latihan bersama Persib Bandung.

Selama tidak berada di dalam skuad, Klok hanya bisa memantau perkembangan tim melalui media sosial dan siaran televisi. Karena itu, kesempatan kembali bergabung dengan rekan-rekannya menjadi momen yang cukup dinantikan.

“Saya sangat excited untuk kembali latihan dengan Persib. Cukup lama tidak gabung dan hanya bisa melihat perkembangan tim lewat media sosial dan TV. Rasanya rindu dengan teman-teman dan rindu Bandung,” ujar Klok.

Pemusatan latihan di Bali menjadi bagian penting dalam persiapan Persib Bandung menghadapi musim 2026/2027.

Tim asuhan Igor Tolic tidak hanya akan menghadapi persaingan di kompetisi domestik, tetapi juga memiliki agenda di level Asia dan ASEAN.

Karena itu, masa persiapan menjadi kesempatan bagi tim untuk mematangkan permainan sekaligus membangun kekompakan antarpemain.