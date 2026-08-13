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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.30 WIB

Johnny Jansen Ungkap Target Bali United Hadapi Sabah FC dan Persib Bandung

Johnny Jansen adu nasib dengan Bernardo Tavares di laga Bali United lawan Persebaya Surabaya. (Bali United) - Image

Johnny Jansen adu nasib dengan Bernardo Tavares di laga Bali United lawan Persebaya Surabaya. (Bali United)

JawaPos.com - Bali United FC memiliki dua agenda penting dalam persiapan menyambut kompetisi Super League 2026/27, yakni menjalani dua pertandingan uji coba melawan Sabah FC dan Persib Bandung.

Dua laga tersebut dikemas dalam mini turnamen Dewata Challenge Series 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, mulai Kamis (13/8) hingga Selasa (18/8).

Bali United akan menghadapi Sabah FC terlebih dahulu pada Kamis (13/8). Setelah itu, skuad asuhan Johnny Jansen dijadwalkan berjumpa Persib Bandung pada Selasa (18/8) malam.

Selain mempertemukan Bali United dengan dua lawannya tersebut, Dewata Challenge Series 2026 juga menghadirkan pertandingan antara Persib Bandung dan Sabah FC.

Bagi Bali United, rangkaian pertandingan ini menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani persiapan pramusim.

Pelatih kepala Johnny Jansen menilai skuadnya mengalami kemajuan positif dibandingkan persiapan pada periode sebelumnya.

"Kami memiliki persiapan yang lebih maju di pre season kali ini. Jika dibandingkan dari awal tahun lalu dengan tahun ini, kami mengalami perkembangan yang cukup baik. Kami terus mengembangkan permainan tim untuk menjadi lebih baik," kata Johnny.

Pelatih asal Belanda tersebut tidak hanya mengejar hasil dalam dua pertandingan yang akan dijalani timnya. Johnny juga ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain.

Menurutnya, kemenangan tetap menjadi target setiap pertandingan. Namun, proses perkembangan skuad menjadi perhatian utama Bali United selama pramusim.

Editor: Banu Adikara
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