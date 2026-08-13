Persija TC di Thailand, Fokus Shin Tae-yong Cegah Cedera Pemain

Pleatih Shin Tae-yong puas dengan kontribusi pemain pelapis Persija di Piala Presiden. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan untuk menghadapi Super League 2026/2027. Salah satu agenda penting yang dijalani Macan Kemayoran adalah pemusatan latihan atau training camp (TC) di Thailand.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menjadikan TC tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan performa tim, terutama dari aspek fisik.
Menurutnya, kondisi fisik yang prima menjadi modal penting agar pemain mampu menjalankan instruksi selama pertandingan.
Shin Tae-yong ingin para pemain Persija memiliki stamina yang cukup untuk tampil maksimal selama 90 menit. Tidak hanya ketika bertahan menghadapi tekanan lawan, pemain juga dituntut tetap fokus saat membangun serangan.
Karena itu, kondisi fisik Rio Fahmi dan kawan-kawan menjadi salah satu perhatian utama selama berada di Thailand. Shin menilai kekuatan fisik memiliki hubungan erat dengan kemampuan pemain dalam menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
“Dasar utama dalam sepak bola adalah fisik. Hanya jika memiliki fisik yang kuat, fokus dan konsentrasi pemain juga akan meningkat pesat. Oleh karena itu, saya menganggap hal tersebut sangat penting,” ujar Shin Tae-yong.
Meski memberikan perhatian besar terhadap aspek fisik, Shin Tae-yong memastikan program latihan yang diberikan tidak dilakukan secara berlebihan. Ia memilih meningkatkan kondisi pemain secara bertahap agar mereka bisa mendapatkan manfaat maksimal dari TC.
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Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan kondisi pemain. Shin tidak ingin program latihan yang terlalu berat justru membuat anak asuhnya mengalami cedera sebelum kompetisi resmi dimulai.
“Kami tidak memaksakan latihan secara drastis, melainkan meningkatkan fisik secara bertahap sambil membentuk kekuatan otot yang sesuai. Jadi, saya berharap tidak akan ada cedera selama TC di Thailand,” kata Shin.
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Jawa Pos
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