Fabio Calonego Ingin Terus Berkembang Bersama Persija Jakarta

Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego. (Dok. Fabio Calonego)

JawaPos.com - Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego mengatakan keinginannya untuk bisa terus berkembang bersama timnya yang kini sedang menjalani pemusatan latihan di Thailand selama sekitar dua pekan, dikutip dari ANTARA.

“Tujuan utama saya adalah untuk terus berkembang setiap hari di training camp ini, dalam setiap sesi latihan," kata Fabio, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis.

Selama di Thailand, Macan Kemayoran menerapkan program latihan yang berfokus pada dua aspek vital, yaitu fisik dan taktik. Latihan pun dilakukan dua kali sehari untuk mengatrol kualitas di kedua aspek tersebut.

Pada sesi latihan pagi, para pemain fokus pada penguatan otot dan fisik, sedangkan sesi sore dimanfaatkan untuk mematangkan taktik tim. Tim pelatih berharap program tersebut dapat memberikan hasil positif bagi Persija saat kompetisi Super League kembali bergulir.

Fabio mengatakan secara khusus keinginannya untuk cepat beradaptasi dengan tim yang kini dilatih Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang menggantikan Mauricio Souza.

"Saya ingin terus meningkatkan kemampuan fisik maupun taktis serta memahami filosofi pelatih secepat mungkin agar saya dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi tim,” tutur pemain asal Brasil tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Fabio menyambut pemusatan latihan di luar negeri ini dengan sangat positif. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk saling mengenal lebih jauh, membangun chemistry, dan meningkatkan level performa tim.

"Saya yakin setiap anggota tim memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Semuanya demi satu target utama, yaitu meraih gelar juara di akhir musim,” kata dia.

Pada fase pramusim sebelumnya, dalam ajang Piala Presiden 2026, Fabio menjadi salah satu pemain yang tampil konsisten. Dalam lima pertandingan, dirinya tak tergantikan dan selalu bermain penuh selama 90 menit. Staminanya yang prima serta kekuatannya menjadikan Fabio sebagai tumpuan di lini tengah.

Namun, Fabio tentu tidak ingin berpuas diri dengan penampilannya di turnamen pramusim tersebut. Target utamanya jelas, yakni tampil lebih prima saat Super League 2026/27 bergulir, dengan target membawa Persija menjadi juara.