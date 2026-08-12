Gelandang Persija Fabio Calonego Tak Mau Cepat Puas, Bidik Performa Lebih Baik

JawaPos.com - Gelandang Persija Fabio Calonego menyebut TC di Thailand sebagai kesempatan meningkatkan kemampuan sekaligus membangun chemistry dengan rekan-rekannya jelang kompetisi super league.

Menurut Fabio Calonego, proses tersebut penting karena Persija harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama untuk menghadapi musim baru.

“Training camp ini adalah hal yang sangat positif. Periode ini menjadi momen penting bagi kami untuk saling mengenal lebih jauh, membangun chemistry, dan yang terpenting, meningkatkan level performa kami sebagai sebuah tim,” kata pemain berusia 29 tahun itu

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Fabio juga memiliki modal cukup baik dari penampilan pada Piala Presiden 2026. Dia menjadi salah satu pemain Persija yang konsisten selama turnamen pramusim tersebut.

Dari lima pertandingan yang dimainkan Persija, Fabio selalu tampil penuh selama 90 menit. Kondisi fisik dan daya tahan yang dimilikinya membuat dia menjadi salah satu pilihan penting di lini tengah.

Meski begitu, performa tersebut tidak membuat Fabio cepat puas.

Dia masih ingin meningkatkan kualitas permainan agar bisa memberikan kontribusi lebih besar ketika Super League 2026/2027 dimulai.

Karena itu, dia memanfaatkan setiap sesi latihan selama TC di Thailand untuk berkembang. Bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dalam memahami taktik dan filosofi permainan yang diterapkan pelatih Persija.