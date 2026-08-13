PSS Sleman Kalahkan Kendal Tornado FC, Pieter Huistra Belum Puas dengan Performa Tim

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (pssleman.id)
JawaPos.com - PSS Sleman mengawali rangkaian persiapan menuju Super League 2026/27 dengan kemenangan atas Kendal Tornado FC.
Meski meraih hasil positif, pelatih Pieter Huistra menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai.
Pertandingan yang berlangsung di Lapangan Pakembinangun, Selasa (11/8/2026) sore, menjadi salah satu kesempatan bagi Huistra untuk melihat perkembangan skuadnya secara langsung.
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Pelatih asal Belanda itu menilai para pemain PSS sudah memperlihatkan energi dan karakter yang cukup menjanjikan sepanjang laga.
Namun, kemenangan tersebut belum membuat Huistra puas sepenuhnya. Ia menilai permainan timnya masih memiliki banyak celah, khususnya dalam aspek teknis dan taktik.
“Menurut saya, dari sisi karakter, terutama energi yang kami tunjukkan di dalam pertandingan, sudah cukup baik. Namun, secara teknis dan taktik, kami masih bisa berkembang jauh lebih baik. Kami memang membuat banyak kesalahan di pertandingan pertama musim ini,” ujar Huistra.
Bagi Huistra, kesalahan dalam pertandingan pramusim merupakan bagian dari proses membangun sebuah tim.
Ia justru melihat momen tersebut sebagai bahan evaluasi agar para pemain bisa memahami kekurangan yang masih terlihat di lapangan.
Pelatih PSS Sleman itu juga tidak ingin terlalu cepat menilai timnya hanya berdasarkan hasil pertandingan.
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