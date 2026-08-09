Menang 1-0 atas Kendal Tornado FC, Pieter Huistra Mulai Petakan Kekuatan Skuad PSS Sleman

Pieter Huistra ungkap kebugaran pemain PSS Sleman usai menjalani libur Lebaran 2026. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman mengawali rangkaian pramusim menuju Super League 2026/27 dengan kemenangan tipis. Menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (8/8/2026) malam, Super Elja menang 1-0.
Gol tunggal PSS baru tercipta pada masa tambahan waktu. Matheus Fornazari menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol pada menit 90+3.
Hasil tersebut tentu menjadi modal awal yang cukup positif bagi PSS. Namun, bagi pelatih Pieter Huistra, pertandingan perdana pramusim bukan semata-mata tentang hasil akhir.
Laga melawan Kendal Tornado FC menjadi kesempatan bagi Huistra untuk melihat kondisi pemain sekaligus menguji komposisi tim yang tengah dibangun. PSS menurunkan dua susunan berbeda pada babak pertama dan kedua.
Setiap pemain mendapat kesempatan bermain selama 45 menit. Cara tersebut dilakukan untuk memberikan menit bermain sekaligus membantu pemain mengembalikan ritme pertandingan setelah menjalani persiapan pramusim.
“Saya pikir semua terorganisir dengan baik jalannya pertandingan pada malam ini dengan dukungan langsung suporter yang datang di stadion. Jadi ini menjadi pertandingan perdana yang bagus bagi para pemain yang merasakan bermain selama 45 menit,” ujar Pieter Huistra.
Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain anyar untuk merasakan atmosfer pertandingan bersama PSS. Beberapa pemain asing baru diturunkan secara bergantian.
Pada babak pertama, penjaga gawang Caracoci Pedro dan gelandang bertahan Moussa Bagayoko mendapat kesempatan bermain.
Sementara pada paruh kedua, giliran Matheus Fornazari dan Tanaka Hiromu yang tampil.
Huistra juga menaruh perhatian pada proses adaptasi para pemain baru. Mereka datang dari lingkungan sepak bola yang berbeda sehingga membutuhkan waktu untuk memahami karakter permainan di Indonesia.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates