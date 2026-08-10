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Farid S. Maulana
Senin, 10 Agustus 2026 | 14.42 WIB

PSS Sleman Siapkan 35 Pemain Menuju Super League, Pieter Huistra Bawa 10 Wajah Baru

PSS Sleman mendaftarkan 35 pemain untuk Super League, termasuk 10 pemain baru yang siap bersaing di kompetisi musim depan. (Dok. PSS) - Image

PSS Sleman mendaftarkan 35 pemain untuk Super League, termasuk 10 pemain baru yang siap bersaing di kompetisi musim depan. (Dok. PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman tak mau numpang lewat di Super League. Setelah promosi dari Championship musim kemarin, Super Elang Jawa ingin jadi tim yang bersaing di papan atas Super League.

Salah satu buktinya adalah keseriusan manajemen dalam pembentukan tim. Untuk mengarungi Super League, PSS memperkenalkan 35 nama pemain saat launching tim pada Sabtu (8/8) lalu.

Sepuluh di antaranya adalah wajah baru.

"Kami masih dalam proses membangun tim. Sekarang kami sudah berlatih selama tiga minggu," kata pelatih PSS Pieter Huistra. Di antara 10 wajah baru, tujuh di antaranya merupakan pemain asing.

"Kami membangun kondisi secara perlahan dan masih memiliki waktu empat minggu lagi, jadi masih banyak waktu untuk membuat semuanya siap," lanjutnya.

Pelatih asal Belanda itu optimistis dengan skuad yang ada. Apalagi, pemain baru yang direkrut memang sudah sesuai dengan kebutuhan tim.

"Saya pikir kami akan menjalani musim yang menyenangkan," ungkapnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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