PSS Sleman Siapkan 35 Pemain Menuju Super League, Pieter Huistra Bawa 10 Wajah Baru

PSS Sleman mendaftarkan 35 pemain untuk Super League, termasuk 10 pemain baru yang siap bersaing di kompetisi musim depan. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman tak mau numpang lewat di Super League. Setelah promosi dari Championship musim kemarin, Super Elang Jawa ingin jadi tim yang bersaing di papan atas Super League.
Salah satu buktinya adalah keseriusan manajemen dalam pembentukan tim. Untuk mengarungi Super League, PSS memperkenalkan 35 nama pemain saat launching tim pada Sabtu (8/8) lalu.
Sepuluh di antaranya adalah wajah baru.
"Kami masih dalam proses membangun tim. Sekarang kami sudah berlatih selama tiga minggu," kata pelatih PSS Pieter Huistra. Di antara 10 wajah baru, tujuh di antaranya merupakan pemain asing.
"Kami membangun kondisi secara perlahan dan masih memiliki waktu empat minggu lagi, jadi masih banyak waktu untuk membuat semuanya siap," lanjutnya.
Pelatih asal Belanda itu optimistis dengan skuad yang ada. Apalagi, pemain baru yang direkrut memang sudah sesuai dengan kebutuhan tim.
"Saya pikir kami akan menjalani musim yang menyenangkan," ungkapnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates