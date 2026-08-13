Persik Kediri Bidik Trofi Internasional Pertama, Marcos Reina Punya Target Besar di Malaysia

Persik Kediri membidik trofi internasional pertama saat membawa tim tampil di turnamen pramusim Malaysia. (Dok. Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri membidik trofi internasional pertama saat tampil di Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat, Malaka, Malaysia, pada 15 dan 17 Agustus 2026.
Pelatih Marcos Reina ingin membawa pulang gelar sekaligus menguji kesiapan skuad baru menghadapi klub dari tiga negara.
Persik Kediri akan menghadapi Phom Penh Crown pada laga pertama turnamen yang digagas Melaka FC tersebut, setelah hasil pengundian mempertemukan kedua tim.
Selain Persik Kediri dan tuan rumah Melaka FC, ajang ini juga diikuti Jurong FC dari Singapura serta Phom Penh Crown dari Kamboja.
Bagi Persik Kediri, kesempatan tersebut memiliki arti penting karena menjadi turnamen internasional kedua sepanjang sejarah klub.
Sebelumnya, pada 2004, Persik Kediri pernah tampil dalam JVC Cup Vietnam dan mampu melaju hingga babak semifinal.
Kini, Marcos Reina ingin membawa Persik Kediri melangkah lebih jauh dengan memburu trofi internasional pertama untuk Persikmania dan masyarakat Kota Kediri.
Target tersebut membuat dua pertandingan di Malaysia tidak sekadar menjadi agenda pemanasan sebelum kompetisi musim baru.
"Turnamen ini penting bagi Persik dan publik Kediri. Kami akan berusaha menang di dua pertandingan nanti dan membawa pulang trofi untuk warga Kota Kediri," kata Marcos Reina.
Ambisi meraih trofi tidak membuat Marcos Reina menutup mata terhadap kondisi skuad Persik Kediri yang masih dalam tahap persiapan.
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