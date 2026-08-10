Si Anak Hilang Pulang! Deltras FC Rekrut Lagi Top Skor PON 2024

JawaPos.com - Deltras FC mulai tancap gas. Setelah memiliki presiden klub anyar, The Lobster mulai mendatangkan pemain baru. Terbaru, mereka resmi memulangkan si anak hilang, Wigi Pratama.

Pemain asli Padang itu memang sempat bermain untuk Deltras FC pada musim 2024-2025. Dia kemudian pindah ke Persik Kediri pada awal musim lalu.

Nah, di awal musim ini, top skor sepak bola PON XXI Aceh-Sumut 2024 itu kembali direkrut oleh manajemen The Lobster.

Bagi Wigi, pulang ke Deltras FC adalah pilihan tepat. Dia tidak peduli meski harus bermain di kompetisi kasta kedua.

"Karena bagi saya, Deltras FC adalah rumah. Deltras FC adalah tim profesional pertama saya, saya sangat senang berada di sini," kata striker 22 tahun itu.

Musim lalu, Wigi tampil dalam 10 laga bersama Macan Putih. Sayang, dia tidak mencetak gol maupun assist. Meski begitu, Wigi yakin bisa segera bangkit bersama The Lobster.

Sebab, dia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi.