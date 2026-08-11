Persik Kediri Tunjukkan Perubahan Signifikan Usai TC, Super League Menanti!

JawaPos.com - Persik Kediri mulai menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pemusatan latihan selama sepekan di Solo.

Program tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Macan Putih sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan para pemain selama berada di Solo.

Menurutnya, tim mengalami peningkatan tidak hanya dari sisi kondisi fisik, tetapi juga dalam memahami taktik dan model permainan yang akan digunakan pada musim baru.

"Secara keseluruhan, semua program sepekan di Solo berjalan sangat baik. Saya senang dengan progres yang diperlihatkan para pemain. Mereka terus berkembang secara fisik dan taktik," ujar Marcos Reina.

Selama menjalani pemusatan latihan, Persik Kediri juga mendapatkan kesempatan menguji kemampuan melalui dua pertandingan uji coba. Ezra Walian dan kawan-kawan menghadapi PSIS Semarang serta Persita Tangerang.

Bagi Marcos Reina, pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam proses persiapan tim. Uji coba memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk mendapatkan menit bermain sekaligus memahami skema yang sedang dibangun oleh tim pelatih.

Marcos Reina juga menyadari lawan yang dihadapi Persik memiliki persiapan yang lebih matang. PSIS, misalnya, sudah lebih dulu menjalani persiapan selama satu pekan dibandingkan Persik Kediri.