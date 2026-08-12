Bernardo Tavares Harapkan GBT Selalu Penuh, Bonek Diminta Terus Dukung Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares meminta Bonek terus memenuhi GBT dan mendukung Persebaya. Green Force membidik gelar juara Super League 2026-2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Prestasi Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi titik awal kebangkitan. Hasil tersebut membuat Green Force makin percaya diri menatap Super League 2026-2027. Mereka pun makin yakin bisa menjadi juara Super League.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan trofi Piala Presiden 2026 adalah step awal. Fokus utamanya menjadi juara Super League. Karena itulah, dia meminta Bonek untuk terus memberikan dukungan kepada Francisco Rivera dkk.
Salah satunya adalah meminta agar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, penuh setiap laga kandang Persebaya. Dia menginginkan agar anak asuhnya mendapat dukungan penuh dari Bonek selama mengarungi Super League.
”Cara terbaik untuk memberikan apresiasi kepada para pemain adalah dengan terus mendukung mereka secara langsung di stadion,” ujarnya seperti dikutip dari Persebaya.id.
Nah, dukungan tersebut bisa diawali dalam laga persahabatan internasional melawan Penang FC pada 15 Agustus mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo. Mantan pelatih PSM Makassar itu ingin agar kandang Persebaya bisa penuh.
”Saya berharap pada pertandingan 15 Agustus nanti stadion kembali penuh,” harapnya.
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