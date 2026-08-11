Masih Lapar Gelar! 4 Mantra Bernardo Tavares Usai Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026

Bernardo Tavares membawa Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 dan menuliskan empat mantra untuk merayakan sejarah bersama Bonek dan Bonita. (Instagram @bernardotavares80)
JawaPos.com - Bernardo Tavares membawa empat mantra setelah Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026: menciptakan sejarah, tumbuh bersama, percaya bersama, dan merayakan bersama.
Empat pesan itu disampaikan pelatih asal Portugal tersebut setelah Green Force mengalahkan Persib Bandung 6-5 melalui adu penalti di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8).
Empat mantra Bernardo Tavares menjadi pesan utama setelah Persebaya Surabaya mengukir sejarah sebagai juara Piala Presiden 2026 untuk pertama kalinya.
Pelatih berusia 46 tahun itu menyampaikan pesan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (10/8).
“Kita telah menciptakan sejarah bersama. Kita tumbuh bersama. Kita percaya bersama. Dan sekarang, mari kita rayakan bersama!” tulis Bernardo Tavares.
Pesan tersebut mempertegas makna trofi Piala Presiden 2026 bagi Bernardo Tavares dan Persebaya Surabaya. Baginya, keberhasilan tersebut bukan hasil kerja satu atau dua sosok, melainkan buah dari perjalanan seluruh elemen tim.
Bernardo Tavares sebelumnya juga menulis, JUARA PIALA PRESIDEN! Sejarah telah tercipta! setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 6-5.
Persebaya Surabaya memastikan gelar Piala Presiden 2026 setelah bermain 1-1 melawan Persib Bandung selama 120 menit di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Ramadhan Sananta membawa Green Force unggul pada menit ke-19, tetapi Persib Bandung menyamakan kedudukan melalui Patricio Matricardi empat menit berselang.
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