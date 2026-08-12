Jelang Super League 2026/27, Lima Pemain Persebaya Tampil Menonjol di Pramusim

Francisco Rivera ingatkan Persebaya Surabaya tak terlena setelah meraih trofi pramusim dan segera fokus menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Lima pemain Persebaya Surabaya Risto Mitrevski, Jefferson Silva, Miguel Pereira, Yuran Fernandes, dan Francisco Rivera memiliki kontribusi penting selama pramusim.
Persebaya mulai mengalihkan fokus ke persiapan menghadapi Super League 2026/27 setelah menyelesaikan rangkaian turnamen pramusim dengan hasil positif.
Tim pelatih kini memusatkan perhatian pada kondisi fisik dan perkembangan permainan para pemain. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh anggota skuad berada dalam kondisi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.
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Kepala Analis Tim Persebaya Jose Filipe Carvalho memiliki penilaian masing-masing terhadap kelima pemain tersebut.
Risto Mitrevski menjadi salah satu pemain yang dinilai mampu memberikan ketenangan di lini belakang.
Bek tersebut dianggap konsisten menjaga pertahanan sehingga membantu Persebaya memiliki fondasi kuat selama menjalani pertandingan pramusim.
Sementara itu, Jefferson Silva dinilai memberikan fleksibilitas di sektor kiri. Bek asal Brasil itu sudah menjadi salah satu pilihan penting sejak bergabung dengan Persebaya pada putaran kedua musim lalu.
“Jefferson memiliki karakter yang kami butuhkan. Dia disiplin dalam bertahan dan juga bisa membantu tim ketika membangun serangan,” kata Jose Filipe.
Persebaya juga menaruh perhatian kepada Miguel Pereira yang baru didatangkan pada musim ini. Pemain tersebut memberikan opsi tambahan di sektor sayap berkat kecepatan dan intensitas permainannya.
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