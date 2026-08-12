Bongkar Rahasia Latihan Shin Tae-yong di TC Persija Thailand

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai memasuki tahap persiapan yang lebih serius menuju Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menggelar training camp (TC) di Hua Hin, Thailand.

TC tersebut menjadi kesempatan bagi tim pelatih Persija untuk membangun fondasi permainan sekaligus meningkatkan kondisi fisik para pemain jelang super league.

Shin Tae-yong menilai dua aspek tersebut masih perlu mendapat perhatian sebelum Persija menghadapi kompetisi musim baru super league.

Persiapan kali ini juga berbeda dibandingkan ketika Persija menghadapi Piala Presiden 2026. Waktu yang tersedia saat itu cukup terbatas sehingga tim belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan taktik secara maksimal.

“Karena kami secara mendadak menghadapi ajang sebelumnya (Piala Presiden), para pemain belum sempat mengasah taktik tim. Jadi bisa dikatakan latihan kali ini bertujuan untuk membangun fisik dasar dan taktik dasar tim,” ujar Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memastikan program latihan disusun berdasar kondisi setiap pemain.

Sebelum memulai TC, Persija telah melakukan sejumlah pengukuran untuk mengetahui kondisi fisik skuad.

Pengukuran tersebut meliputi kemampuan fisik dasar, kekuatan otot, hingga kadar lemak tubuh.