TC di Thailand, Shin Tae-yong Fokus Perkuat Fisik dan Matangkan Taktik Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta menggelar pemusatan latihan (TC) di Thailand jelang mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Dalam agenda tersebut, tim berjuluk Macan Kemayoran itu fokus pada dua aspek utama, yakni penguatan fisik pemain dan mematangkan taktik tim.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut keikutsertaan di ajang Piala Presiden 2026 membuat timnya memiliki waktu terbatas untuk mematangkan taktik.

“Kemarin, dengan adanya turnamen Piala Presiden, kami memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk berlatih taktik. Jadi, training camp kali ini fokus pada taktik dasar dan fisik dasar pemain,” kata Shin Tae-yong di Thailand, Rabu (12/8/2026).

Oleh karena itu, pemusatan latihan di Thailand kali ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Shin Tae-yong. Eks pelatih Timnas Indonesia itu akan menggembleng fisik Stjepan Loncar cs sekaligus mematangkan taktik tim.

“Karena itu, pemusatan latihan ini kami fokuskan untuk membangun kondisi fisik dasar dan taktik dasar tim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong menjelaskan Persija Jakarta menjalani dua sesi latihan setiap harinya selama pemusatan latihan di Thailand. Sesi pagi dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi fisik, sementara sesi sore difokuskan pada pematangan taktik.

“Akan menjalani latihan dua kali sehari. Pada pagi hari kami fokus pada latihan penguatan, sedangkan sore hari kami fokus pada latihan taktik tim,” terang dia.

Pemusatan latihan Persija Jakarta di Thailand dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (23/8). Dalam pemusatan latihan tersebut, Shin Tae-yong membawa 28 pemain, termasuk enam pemain Timnas Indonesia yang sebelumnya berlaga di Piala AFF 2026.