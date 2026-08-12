Persija Gelar Launching Tim di JIS pada 29 Agustus

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi menggelar launching tim dan jersi baru mereka bersama adidas untuk musim 2026/27 pada 29 Agustus di Jakarta International Stadium (JIS). Dalam kesempatan yang sama mereka melakukan laga uji coba melawan klub Australia Brisbane Roar pada pukul 19.00 WIB.
Mengusung tema Rise for Glory, acara ini menjadi momentum penting bagi Persija sebelum memulai musim depan yang akan kick-off pada awal September.
Persija akan memperkenalkan skuad dan jersey terbaru, menyambut para sponsor yang menjadi bagian dari perjalanan Macan Kemayoran. Serta menghadirkan pertandingan uji coba internasional yang akan menjadi persiapan akhir Persija sebelum mengarungi kompetisi Liga Super musim 2026/2027.
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"Yang paling penting, acara ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi dan perayaan bersama seluruh Jakmania yang selalu menjadi bagian penting dari perjalanan Persija. Kami berharap semangat Rise for Glory dapat menjadi energi bagi seluruh keluarga besar Persija untuk menghadapi musim baru dengan ambisi dan semangat yang lebih besar,” kata Prapanca, dikutip dari laman resmi Persija dilansir dari Antara, Rabu (13/8).
Tema Rise for Glory merepresentasikan semangat Persija untuk terus meningkatkan ambisi, mentalitas, dan perkembangan dalam setiap langkah perjalanan klub.
Tema tersebut menjadi bagian dari konsep Persija pada 2026 dalam menyambut perjalanan menuju tonggak sejarah berikutnya.
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Persija berharap acara ini menjadi momentum kebersamaan antara tim, Jakmania, dan seluruh keluarga besar Persija dalam menyambut perjalanan baru Macan Kemayoran musim depan.
Persija akan membuka kompetisi musim depan pada 5 September pukul 19.00 WIB ketika mereka akan tandang menghadapi runner-up musim lalu, Borneo FC dalam ajang Super League.
Setelah laga itu, Persija akan bermain di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, ketika mereka menjamu sang juara bertahan sekaligus rival abadi Persib Bandung.
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