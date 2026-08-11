Profil Herlian Laksono, Kiper Eks Persik Kendal yang Viral Usai Insiden Menyerang Wasit

Eks Kiper Persik Kendal Herlian Laksono. (istimewa)
JawaPos.com - Nama Herlian Laksono tengah menjadi perhatian pencinta sepak bola Indonesia setelah sebuah insiden yang melibatkan dirinya dengan wasit dalam sebuah turnamen antar kampung (tarkam) Andalas Bupati Cup Banjarnegara 2026.
Herlian saat itu memperkuat Perseka Serang dalam pertandingan melawan Carrot FC yang berlangsung di Lapangan Desa Kayuares, Banjarnegara, Minggu (9/8/2026). Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.
Insiden Herlian dengan wasit kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Sikap emosional sang kiper saat pertandingan menuai berbagai komentar dari netizen.
Herlian nampak emosi karena menilai wasit tidak adil dalam memimpin pertandingan, ia menilai gol yang dicetak Carrot FC offiside tapi dari video yang beredar di media sosial nampak gol yang dicetak dalam posisi onside.
Netizen menilai reaksi dari Herlian berlebihan, karena ia nampak mau menendang bola ke wasit sebelum melakukan aksi penyerangan ke Wasit.
Sorotan terhadap Herlian semakin besar karena statusnya merupakan pemain profesional yang lumayan lama bermain kompetisi Liga 2.
Kiper asal Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, itu lahir pada 8 Juli 1992.
Herlian memiliki perjalanan cukup panjang di sepak bola Indonesia. Ia pernah memperkuat sejumlah klub yang berkompetisi di Liga 2.
Kariernya cukup dikenal bersama Persik Kendal. Herlian membela Laskar Bahurekso sejak masih bermain di Liga 3 hingga turut menjadi bagian dari tim yang berhasil promosi ke Liga 2 pada 2018.
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