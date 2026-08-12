Para Legenda Liga Inggris Bakal Berduel di SUGBK, Catat Tanggal Pertandingannya!

JawaPos.com - Para legenda sepak bola Inggris akan bertemu dalam ajang bertajuk Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (10/10) mulai pukul 18.00 WIB.

Laga ini akan mempertemukan United Legends dan North London Legends yang diperkuat sejumlah pemain dari era terbaik masing-masing tim.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia, para legenda yang pernah membela kedua tim besar ini akan saling berhadapan di lapangan. Pengalaman yang selama ini hanya bisa dinikmati lewat siaran televisi atau arsip pertandingan bersejarah kini dapat disaksikan secara langsung,” kata Managing Director Alive Creative Indonesia Tony Jean dalam keterangannya, Rabu (12/8).

“Para penggemar sepak bola Indonesia akan memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan para ikon dunia kembali ke lapangan dan menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling berkesan dalam sejarah sepak bola,” sambung dia.

Selain pertandingan, sejumlah kegiatan turut digelar dalam rangkaian acara tersebut.

Coaching clinic akan memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia untuk belajar langsung dari para legenda. Penggemar juga dapat mengikuti sesi meet & greet bersama para pemain.

Rangkaian acara juga mencakup konferensi pers resmi menjelang pertandingan. Setelah itu, rangkaian acara akan ditutup dengan gala dinner yang dihadiri para legenda, tamu undangan, mitra, dan suporter.

Penjualan tiket presale untuk komunitas suporter dimulai pada 12 Agustus 2026. Sementara penjualan tiket secara umum atau General Sale dibuka mulai 14 Agustus 2026 melalui TipTip sebagai official ticketing partner.