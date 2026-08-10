Sejarah Baru Tercipta dari Jepang! 9 Pemain Samurai Biru Mentas di Liga Inggris 2026/2027

Sembilan pemain Jepang bakal mentas di Liga Inggris musim 2026/2027, jumlah terbanyak sepanjang sejarah Samurai Biru di kompetisi tersebut. (Instagram @tnk_0910)
JawaPos.com - Jepang mencatat sejarah baru di Liga Inggris karena sembilan pemain Samurai Biru bakal tampil pada musim 2026/2027. Jumlah terbanyak sepanjang sejarah Negeri Sakura di kompetisi tersebut.
Sembilan pemain itu tersebar di Liverpool, Brighton, Crystal Palace, Leeds United, Tottenham Hotspur, Ipswich Town, Hull City, dan Coventry City.
Jumlah tersebut menegaskan semakin kuatnya eksistensi pemain Jepang di sepak bola Inggris.
Jika sebelumnya kehadiran pemain Samurai Biru masih terbatas pada beberapa nama, musim 2026/2027 menjadi momentum ketika sembilan pemain sekaligus siap menunjukkan kemampuan di panggung salah satu kompetisi paling bergengsi di dunia.
Sembilan pemain Jepang yang akan mentas di Liga Inggris 2026/2027 memiliki latar belakang dan peran berbeda di klub masing-masing.
Mereka adalah Wataru Endo bersama Liverpool, Kaoru Mitoma di Brighton, Daichi Kamada dan Takehiro Tomiyasu di Crystal Palace, Ao Tanaka di Leeds United, Kota Takai di Tottenham Hotspur, Daizen Maeda di Ipswich Town, Hidemasa Morita di Hull City, serta Tatsuhiro Sakamoto di Coventry City.
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Komposisi tersebut menarik karena tidak hanya diisi pemain yang sudah lama berkarier di Eropa, tetapi juga nama-nama yang baru merasakan tantangan Liga Inggris.
Kehadiran sembilan pemain sekaligus membuat Jepang untuk kali pertama memiliki jumlah wakil sebanyak itu dalam satu musim kompetisi.
Wataru Endo memasuki masa terakhirnya bersama Liverpool setelah sebelumnya menjadi bagian penting perjalanan klub tersebut.
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